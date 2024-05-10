Глава Дмитрова осуществил мечту детей героев СВО | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 15:00 Глава Дмитрова осуществил мечту детей героев СВО Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

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На одной из встреч дети героев рассказали главе Илье Поночевному о том, что мечтают покататься на карте. В канун Дня Победы Илья Поночевный пригласил ребят на открытый картодром и осуществил их мечту.

С детьми провели инструктаж, подробно рассказали, как управлять картом, как входить в повороты — и выдали амуницию. Первые круги были пробными, детям надо было не только понять, как управлять картом, но и почувствовать уверенность в своих силах. А потом они с удовольствием катались на гоночном авто.

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После первой серии заездов прошло чаепитие с пирожными. Дети рассказали о своих успехах в школе, планах на лето, а Илья Поночевный поделился своими школьными историями.

Во втором заезде к гонкам присоединился и Илья Поночевный вместе с Александром Орловым, депутатом Московской областной думы.

«Забота о семьях бойцов — наш долг. Мы часто общаемся, чтобы оказать всю необходимую поддержку, в которой они могут нуждаться», — сказал руководитель муниципалитета.

По всем вопросам семьи могут обратиться в Дмитровский центр поддержки и филиал Фонда «Защитники Отечества». Им могут оказать содействие в получении медицинской реабилитации, психологической помощи, санаторно-курортного лечения. Каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке. Волонтеры всегда готовы помочь в решении бытовых задач.

Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

На базе фонда открыт центр бесплатной юридической помощи. Обратиться в него могут участники СВО и их семьи каждую пятницу с 10:00 до 13:00. Центр поддержки семей мобилизованных, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 92, +7(926)371-83-63. Филиал Фонда «Защитники Отечества», г. Дмитров, ул. Профессиональная, дом 1а, +7(903)100-60-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма.

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