Глава Дмитрова Иван Курданин проверил ремонт теплотрасс в поселке Новосиньково

В поселке Новосиньково Дмитровского муниципального округа продолжают капитально ремонтировать два участка тепловых сетей. Руководитель муниципалитета Иван Курданин проинспектировал, как проходят работы.

Как отметила директор Муниципального учреждения «Синьковское благоустройство» Людмила Осипова, трубы в этих локациях проложили еще в 1955 году во время строительства техникума и жилых домов, с тех пор их не ремонтировали.

«Трубы износились, выработали свой ресурс и часто давали протечки. Поэтому проведение работ крайне своевременно», — добавила она.

Специалисты почти завершили модернизацию первого участка протяженностью 250 метров у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Они обновили трубы, установили новые тепловые камеры и запорную арматуру. На очереди — благоустройство прилегающей территории. Сейчас рабочие приступили к реконструкции второго участка такой же протяженности вблизи дома № 34 и учебных корпусов Дмитровского техникума.

«На объекте работают девять человек, в распоряжении специалистов есть вся необходимая техника. Мы монтируем новые линии и оперативно демонтируем старые. Неблагоприятные погодные условия в начале мая усложнили работу, но мы строго придерживаемся установленного графика», — отметил директор ООО «Стройтепломонтаж» Евгений Галушка.

Он также добавил, что модернизацию тепловых сетей завершат к 30 мая.

«В текущем году запланировали работы на 36 участках теплоцентралей, ремонт пяти котлов, строительство двух модульных котельных и одного центрального теплового пункта. Эти работы позволят повысить качество теплоснабжения жителей округа в отопительный период», — подчеркнул Иван Курданин.

Отметим, что подрядчиком выступает ООО «Стройтепломонтаж». Ремонт проводят по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».