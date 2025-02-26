Глава Дмитрова Иван Курданин провел встречу с жителями

Встречи в формате выездной администрации продолжаются в Дмитрове. На последнем таком мероприятии обсудили вопросы сохранения культурно-исторического наследия и благоустройства.

Председатель местного отделения всероссийского военно-исторического общества Евгений Лапицкий задал вопрос о сохранении трех памятников архитектуры — домов Клятова, Новоселовых и Милютиной. Ему пояснили, что администрация уже ищет инвесторов по программе «Аренда за один рубль». Они должны будут отреставрировать объекты.

Также жители дома № 25 по Инженерной улице в Дмитрове попросили отремонтировать лестницу рядом с их домом. Теперь оперативно решить вопрос должен будет замглавы, курирующий благоустройство, Сергей Лопатников.

«Мы сделаем все возможное, чтобы ваши вопросы были решены в кратчайшие сроки», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.