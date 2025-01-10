Глава Дмитрова исполнил мечты двух школьниц на акции «Елка желаний»

Руководитель муниципалитета Иван Курданин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» снял с новогоднего дерева шары-открытки с письмами двух девочек. В них были пожелания 13-летней Полины и семилетней Дарины.

Дарина мечтала побывать в Большом театре. Это желание Ивану Курданину помог исполнить начальник окружного управления МВД России Олег Васильев. Билеты на спектакль девочке вручил вместе с главой округа начальник полиции Олег Костюкевич. Иван Курданин также осуществил мечту Полины пройти курсы по маникюру.

Глава Дмитрова поблагодарил всех участников акции «Елка желаний», в числе которых были депутаты окружного совета, общественники и предприниматели.

«Новогодние праздники — самое подходящее время для исполнения детских желаний. Счастье — видеть радость в глазах детей, когда их добрые желания становятся реальностью», — отметил руководитель муниципалитета.