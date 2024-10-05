Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с участниками «Активного долголетия»

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с представителями серебряного возраста. Мероприятие приурочили к Дню пожилого человека и пятилетию программы в Московской области «Активное долголетие», инициированной губернатором Андреем Воробьевым .

Встреча прошла в Дмитровской центральной библиотеке. Ее провела Маргарита Багаева — бариста пространства «Шатер». Она рассказала про китайскую культуру заваривания чая и разновидности сортов.

Участники клуба «Активное долголетие» уточнили у главы, когда откроется бассейн «Бриз». Пенсионеры посещает его регулярно и поправляют там здоровье.

«Обновленный бассейн будет гораздо лучше, уютнее и комфортнее, чем был. До нового года строители должны завершить все работы и начать процедуру сдачи объекта, так что уже скоро вы сможете приступить к занятиям», — сказал глава округа Илья Поночевный.

Илья Поночевный также рассказал про планы на следующий год, а именно завершить реконструкцию центра города, парка «Березовая роща», парка Лямина в Яхроме и обновить экспозиции музея.

«Как же стало приятно гулять на Советской площади! Очень нравятся благоустройство пляжей с зонами отдыха на прудах на Подъячева и Инженерной улицах. Спасибо вам за то, что заботитесь о городе, округе и помогаете нам, пенсионерам, не терять свою активность», — сказала активная жительница Дмитрова Маргарита Румянцева.

Илья Поночевный выразил благодарность за активную позицию и пожелал пенсионерам крепкого здоровья.

Отметим, в Дмитрове около семи тысяч человек стали участниками программы «Активное долголетие». В округе создано много активностей для того, чтобы пенсионеры не скучали дома. В этом году они побывали на 42 экскурсиях, занимались спортом, участвовали в мастер-классах, записались в секции. С 2024 года также внедрены новые разновидности досуга: квесты, велопрогулки, полеты на аэростатах, йога, зумба, сапы, гольф и большой теннис.

Участники «Активного долголетия» из Дмитрова принимают участие в фестивалях и конкурсах. Например, они победили в областном гастрономическом фестивале «Вкусные истории» и фестивале «Сканди-осень», а в областном турнире по шахматам и волейболу стали призерами.

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