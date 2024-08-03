Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьей погибшего бойца СВО

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный навестил семью Ильи Жоржева, погибшего в зоне специальной военной операции в ноябре прошлого года. Его мобилизовали в сентябре 2022 года и он геройски выполнял свой воинский долг, не дожив месяц до своего 25-летия.

Илья Жоржев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», защищал честь Московской области на соревнованиях по дзюдо и самбо. Он завоевал десятки медалей различного уровня и пользовался уважением среди товарищей и тренеров. Сейчас на фасаде школы установлена мемориальная доска в память о нем.

Илья Поночевный отметил важность поддержки семей погибших бойцов и подчеркнул, что Илья Жоржев стал символом отваги и героизма.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Напомним, что на территории округа работает Центр поддержки участников СВО и их семей, где предоставляется всесторонняя помощь, включая гуманитарную и консультационную поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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