Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьей погибшего бойца СВО

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный навестил семью Ильи Жоржева, погибшего в зоне специальной военной операции в ноябре прошлого года. Его мобилизовали в сентябре 2022 года и он геройски выполнял свой воинский долг, не дожив месяц до своего 25-летия.

Илья Жоржев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров», защищал честь Московской области на соревнованиях по дзюдо и самбо. Он завоевал десятки медалей различного уровня и пользовался уважением среди товарищей и тренеров. Сейчас на фасаде школы установлена мемориальная доска в память о нем.

Илья Поночевный отметил важность поддержки семей погибших бойцов и подчеркнул, что Илья Жоржев стал символом отваги и героизма.