Глава Дмитрова и депутат Госдумы осмотрели вокзал и привокзальную площадь

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов и депутат Государственной Думы Денис Кравченко оценили состояние железнодорожного вокзала и прилегающей территории. В ходе рабочей поездки обсудили благоустройство площади, ремонт платформ и перспективы обновления здания вокзала.

После передачи привокзальной территории в муниципальную собственность появилась возможность приступить к ее комплексному благоустройству. «Мы недавно добились передачи всей привокзальной территории в муниципалитет. Теперь наша задача — сделать это пространство современным, удобным и комфортным для жителей и гостей округа», — отметил Михаил Шувалов.

Планируется сохранить существующее озеленение, создать общественное пространство в здании бывшей водонапорной башни, посвященное истории Дмитрова и железной дороги, а также установить бюст Марии Тимофеевны Барсученко (Литневской) — легендарной стрелочницы, совершившей подвиг в годы Великой Отечественной войны.

Также обсудили состояние самого здания вокзала. Построенный в 1887 году, он нуждается в капитальном ремонте фасада и внутренних помещений. Ежедневно через станцию «Дмитров» проходят десятки тысяч пассажиров. Михаил Шувалов отметил, что совместно с депутатом Госдумы продолжит работу с «РЖД», чтобы добиться максимально быстрого начала ремонтных работ.