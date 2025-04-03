Глава Черноголовки наградил за труд коллектив службы благоустройства

Сотрудники службы благоустройства из Черноголовки были награждены благодарственными письмами главы городского округа за добросовестный труд. Ежедневно, несмотря на сложные погодные условия, они выполняют важную работу: чистят снег, подметают тротуары, моют дороги и убирают мусор.
Благодарственное письмо главы городского округа Черноголовка — поощрение граждан, трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций за заслуги перед муниципалитетом. Награждение осуществляется на основании значительных трудовых и производственных достижений, вклада в реализацию программ социально-экономического развития округа, успехов в организации предпринимательской деятельности и других заслуг.
Такие награды служат стимулом для дальнейшей качественной работы и укрепляют связь между муниципальными властями и жителями, создавая атмосферу взаимного уважения и сотрудничества.
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