Глава Чеховского округа проверил чистоту дворов

Специалисты министерства чистоты проверяют состояние дворов по специальному чек-листу. Они смотрят, чтобы скамейки были окрашены, кусты — подстрижены, люки — закрыты, а на детских площадках не было повреждений.

«Есть определенные дефекты, которые надо устранить, потому что это как раз комфорт наших жителей. Как говорит наш губернатор Андрей Воробьев, комфортно должно быть везде», — сказал он.