Глава Чеховского округа проверил чистоту дворов

Фото: Медиасток.рф

Глава Чехова Михаил Собакин проверил чистоту дворов на Вишневом бульваре. Он оценил состояние лавочек, качелей, заборов и мусорных площадок.

Специалисты министерства чистоты проверяют состояние дворов по специальному чек-листу. Они смотрят, чтобы скамейки были окрашены, кусты — подстрижены, люки — закрыты, а на детских площадках не было повреждений.

«Есть определенные дефекты, которые надо устранить, потому что это как раз комфорт наших жителей. Как говорит наш губернатор Андрей Воробьев, комфортно должно быть везде», — сказал он.

Глава также помог устранить навал мусора на контейнерной площадке, а до конца месяца УК отремонтирует межпанельные швы дома № 9.

Проверка дворов в округе продолжится, специалисты обойдут еще несколько мест на этой неделе.

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