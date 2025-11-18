Глава Чехова выступил на конференции с докладом об образовании
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин выступил на окружном форуме с докладом о проделанной работе и ближайших планах. Они касались, в том числе, сфер образования и науки.
С 2020 года в Чехове построили и ввели в эксплуатацию новое здание начальной школы № 10, корпус гимназии № 7 на 550 мест и пристройку к школе № 3 на 200 мест. В Столбовской школе сделали капитальный ремонт. Сейчас ремонтируют два детских сада на улицах Монтажной и Ильича, а также полностью реконструируют Центр развития творчества.
В планах — строительство пристройки к гимназии № 2 на 550 мест к 2027 году и проектирование новой школы в микрорайоне «Олимпийский», чтобы устранить вторую смену. На 2027 год запланирован капитальный ремонт школы в селе Троицкое. Кроме того, на 2028–2030 годы уже составлен список для ремонта еще семи школ и шести детских садов округа.
«Одним из приоритетных пунктов народной программы является создание условий для развития цифровой образовательной среды школ. Благодаря президентскому проекту „Образование“, школы нашего округа оснащены интерактивным оборудованием для использования цифровых технологий в обучении», — отметил Михаил Собакин.
С 2019 года в муниципальном округе Чехов открыто 13 центров дополнительного образования «Точка роста». С 2023 в рамках программы «Цифровое Подмосковье» установлено 85 интерактивных панелей. С сентября 2025 года в Чехове стартовал проект по использованию искусственного интеллекта в школах: сервис «Ассистент преподавателя» уже применяют 66 педагогов, к маю 2026 года к нему подключатся еще 124 учителя. Старшеклассники проходят онлайн‑курсы в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект», а на базе школы № 3 и Новобытовской средней школы реализуется проект «Код будущего. Программирование».
В Чехове продолжается и модернизация автобусного парка: с 2020 года закуплено 12 школьных автобусов. В настоящий момент парк насчитывает 19 машин, обеспечивающих доступность образования для более чем тысячи детей из сельской местности в 10 образовательных учреждений округа.