Глава Чехова выступил на конференции с докладом об образовании

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин выступил на окружном форуме с докладом о проделанной работе и ближайших планах. Они касались, в том числе, сфер образования и науки.

С 2020 года в Чехове построили и ввели в эксплуатацию новое здание начальной школы № 10, корпус гимназии № 7 на 550 мест и пристройку к школе № 3 на 200 мест. В Столбовской школе сделали капитальный ремонт. Сейчас ремонтируют два детских сада на улицах Монтажной и Ильича, а также полностью реконструируют Центр развития творчества.

В планах — строительство пристройки к гимназии № 2 на 550 мест к 2027 году и проектирование новой школы в микрорайоне «Олимпийский», чтобы устранить вторую смену. На 2027 год запланирован капитальный ремонт школы в селе Троицкое. Кроме того, на 2028–2030 годы уже составлен список для ремонта еще семи школ и шести детских садов округа.