Глава Чехова встретился со старостами населенных пунктов
Глава округа Михаил Собакин совместно с сотрудниками администрации и представителям компаний «Россети Московский регион», «Чеховское благоустройство» и «Чеховская экология и природопользование» провели встречу со старостами сельских населенных пунктов в Чехове. Такие мероприятия позволяют напрямую установить контакт между представителями администрации и жителями.
За круглым столом старосты смогли задать вопросы, касающиеся населенных пунктов, и ознакомиться с планами работы администрации.
«В этом году энергетики провели масштабную работу, чтобы исключить технологические нарушения на сетях. Несмотря на то, что сегодня местами наблюдаются отключения, мы понимаем, что это связано с переходом на более надежную систему, в ходе которого выявляются наиболее слабые места. Но лучше их обнаружить и устранить сейчас, нежели в холода ждать передвижных электростанций. К слову, для исключительных случаев они в достаточном количестве имеются не только в энергокомпании, но и по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева приобретены для региона», — отметил глава округа Михаил Собакин.
Также Михаил Собакин сообщил, что создадут новую муниципальную программу по установке детских и спортивных площадок. В рамках бюджетирования определится ряд населенных пунктов.
«За последние годы на баланс округа было принято свыше 200 километров дорог, которые нуждаются не только в содержании, но и в ремонте. Ведется обустройство дорог к участкам многодетных семей, эти работы продолжатся дальше. В рамках программы „Светлый город“ установили уличное освещение в шести населенных пунктах. Общая протяженность сетей составила около 16 километров. В 2026 году мы продолжим реализацию программы и постепенно сможем охватить весь округ. Обновили без малого 50 контейнерных площадок, совместно с региональным оператором продолжаем разрабатывать оптимальный график вывоза отходов с учетом количества населения округа», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.
В завершение встречи глава округа поблагодарил старост за их труд и желание сделать свою малую Родину лучше и комфортнее для жизни жителей округа.