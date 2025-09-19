Глава Чехова встретился со старостами населенных пунктов

Глава округа Михаил Собакин совместно с сотрудниками администрации и представителям компаний «Россети Московский регион», «Чеховское благоустройство» и «Чеховская экология и природопользование» провели встречу со старостами сельских населенных пунктов в Чехове. Такие мероприятия позволяют напрямую установить контакт между представителями администрации и жителями.

За круглым столом старосты смогли задать вопросы, касающиеся населенных пунктов, и ознакомиться с планами работы администрации.

«В этом году энергетики провели масштабную работу, чтобы исключить технологические нарушения на сетях. Несмотря на то, что сегодня местами наблюдаются отключения, мы понимаем, что это связано с переходом на более надежную систему, в ходе которого выявляются наиболее слабые места. Но лучше их обнаружить и устранить сейчас, нежели в холода ждать передвижных электростанций. К слову, для исключительных случаев они в достаточном количестве имеются не только в энергокомпании, но и по поручению нашего губернатора Андрея Воробьева приобретены для региона», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Также Михаил Собакин сообщил, что создадут новую муниципальную программу по установке детских и спортивных площадок. В рамках бюджетирования определится ряд населенных пунктов.