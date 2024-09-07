Глава Чехова встретился с жителями в поселке Любучаны

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Любучаны. Глава Чехова ответил на вопросы жителей, часть обращений он взял на контроль.

Во встрече поучаствовали глава городского округа Чехов Михаил Собакин, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений и смежных отраслей, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

«Более 70 обращений оставили жители в ходе личного приема. Основной вопрос, который волнует людей — ремонт канализационной станции Октябрьская, на которой насосы вышли из строя. Уже заключен договор с поставщиком, и до конца третьего квартала оборудование должно быть поставлено. В качестве временной меры для очистки приемной камеры и коллекторов запланирован вызов илососной машины», — прокомментировал Михаил Собакин.

Другие вопросы касались содержания и ремонта домов и дорог, здравоохранения, благоустройства, содержания дворов и земельно-имущественные отношений. Также местные жители попросили организовать групповые экскурсии по городам Подмосковья.

На все вопросы ответы подготовят профильные специалисты.

Отметим, что проконсультироваться жители могут не только в формате подобных встреч, но и в территориальных отделах.

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