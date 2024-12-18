Глава Чехова встретился с сотрудниками завода гидротехнической продукции

Завод, который выпускает продукцию для гидротехнических сооружений, увеличил объем заказов в три раза за последние два года. Это позволило провести реконструкцию цехов и увеличить выпуск продукции. Работают с крупными российскими и зарубежными объектами, такими как ГЭС и электростанции в разных странах.

На заводе трудятся более 200 человек, и половина из них — жители Чехова. Несмотря на высокую зарплату, молодежь не торопится работать на предприятии. Глава округа отметил, что завод продолжает улучшать условия труда, чтобы привлекать новых сотрудников.

Кроме того, на встрече обсуждали проблемы с отоплением в микрорайоне Полиграф и строительство новых дорог. Вопросы с автобусным сообщением и ремонтом многоквартирных домов также были взяты в работу.