Глава Чехова встретился с работниками завода по производству оборудования для ЖКХ

Михаил Собакин провел выездной прием администрации на предприятии «АГМА». Завод специализируется на проектировании, строительстве, реконструкции, монтаже и техническом обслуживании оборудования для водного сектора и промышленных объектов, в том числе очистных сооружений.

«АГМА» успешно работает в муниципалитете с 2018 года. На предприятии трудятся более 120 человек, из которых 80% — жители Чехова. Михаил Собакин подвел итоги работы администрации за 2024 год и поделился планами на будущий.

Глава округа также ответил на вопросы сотрудников «АГМА». Основное внимание уделили ремонту дорог и обустройству тротуаров. Тема до сих пор остается актуальной, несмотря на большой количество обновлений.

Жители пожаловались на состояние проезжей части в Ходаеве, Ивановском, Аксенчикове и Покрове. Михаил Собакин уточнил, что скоро будет размещена конкурсная документация для определения подрядчика. В проекте — улицы Речная в деревне Ивановское и Центральная в Ходаеве. Михаил Собакин добавил, что вскоре комиссия оценит объем работ и в других населенных пунктах.