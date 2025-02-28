Глава Чехова встретился с работниками завода по производству оборудования для ЖКХ
Михаил Собакин провел выездной прием администрации на предприятии «АГМА». Завод специализируется на проектировании, строительстве, реконструкции, монтаже и техническом обслуживании оборудования для водного сектора и промышленных объектов, в том числе очистных сооружений.
«АГМА» успешно работает в муниципалитете с 2018 года. На предприятии трудятся более 120 человек, из которых 80% — жители Чехова. Михаил Собакин подвел итоги работы администрации за 2024 год и поделился планами на будущий.
Глава округа также ответил на вопросы сотрудников «АГМА». Основное внимание уделили ремонту дорог и обустройству тротуаров. Тема до сих пор остается актуальной, несмотря на большой количество обновлений.
Жители пожаловались на состояние проезжей части в Ходаеве, Ивановском, Аксенчикове и Покрове. Михаил Собакин уточнил, что скоро будет размещена конкурсная документация для определения подрядчика. В проекте — улицы Речная в деревне Ивановское и Центральная в Ходаеве. Михаил Собакин добавил, что вскоре комиссия оценит объем работ и в других населенных пунктах.
«АГМА» в 2024 году благоустроила тротуар на Комсомольской улице, однако рядом начали парковаться большегрузы. Жители попросили решить этот вопрос. «Мосавтодор» установит ограждение по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Михаилу Собакину также задали вопросы по транспортному обслуживанию, социальной газификации, строительству социальных объектов, освещению, экологии, обеспечению поликлиник врачами. По каждому жители получили исчерпывающие ответы.
Сотрудники «АГМА» также задали вопрос и о реконструкции городских очистных сооружений в 2026 году.
«Благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области, мы смогли войти в государственную программу и получили возможность впервые за все время существования объекта провести его капитальный ремонт и модернизацию», — уточнил Михаил Собакин.
Все обращения, оставленные жителями в ходе встречи, взяты в работу.
«Будем оставаться на связи и информировать о ходе решения по каждому вопросу», — добавил глава Чехова.