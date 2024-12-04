Глава Чехова встретился с работниками производственного предприятия

В рамках выездной администрации глава Чехова Михаил Собакин посетил производственную компанию «Продакшн». На встрече с сотрудниками организации обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, обслуживания дорог и благоустройства территорий.

Предприятие «Продакшн» выпускает очистные сооружения, канализационные насосные станции и другое оборудование. Штатная численность компании составляет 76 человек. Сотрудники постоянно обучаются, повышают квалификацию. Свыше 2000 единиц продукции выпускает «Продакшн» за год, используя самое современное оборудование.

На встрече с представителями администрации муниципалитета один из присутствующих, проживающий на Вишневой улице в доме № 9, рассказал о подтоплении в подвале здания. Глава Чехова распорядился, чтобы дренажным насосом оттуда выкачали воду.

«Из-за недовольства жителей работой ООО „Жилищно-коммунальное хозяйство города Чехов“ у них исключили из лицензии все дома. Сейчас Муниципальное бюджетное учреждение „Чеховское благоустройство“ получило лицензию, и со временем мы переведем дома в его управление», — рассказал руководитель муниципалитета.

Собравшиеся обсудили также возможность запуска дополнительного автобуса в час-пик, обеспечения бесперебойного электроснабжения в округе, качество содержания дорог, установку пандуса в доме № 11 в деревне Крюково, устранение подтопления у подъезда дома № 2 на улице Мира и другие темы.

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