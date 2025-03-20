Глава Чехова вручил сертификаты на квартиры еще шестерым детям-сиротам

С помощью государственного жилищного сертификата молодые люди смогут самостоятельно выбрать жилье по своим предпочтениям на всей территории Московской области, а квартира будет приобретена непосредственно в собственность. Ребята также получили цветы и подарки.

«На мой взгляд это важное подспорье для вас как подрастающего поколения. Пройдет какое-то время, и вы уже будете стоять на этом месте и вручать кому-то сертификаты, грамоты, награды, потому что за вами будущее», — сказал Михаил Собакин.

Среди получивших сертификат — Ксения Гусева. Девушка недавно отметила совершеннолетие и совсем скоро отпразднует еще и новоселье.

«Не передать ощущений, просто в восторге, я очень рада. Я очень благодарна своей бабушке, что она все для меня сделала. Благодарна опеке, губернатору, что вот так все получилось. Всему благодарна, что вот так жизнь сложилась и что у меня все хорошо», — поделилась эмоциями Ксения.

В Чехове с 2013 года уже свыше 170 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей стали обладателями собственного жилья. Ребята могут получить квартиру по договору найма или приобрести жилье самостоятельно на соцвыплату размером более 4 миллионов рублей.