Глава Чехова вручил благодарственные письма лучшим кадетам школы № 3

День российского кадета, который отмечался 17 января, отметили в муниципалитете. Глава округа Михаил Собакин поздравил учеников кадетских классов средней школы № 3.
Первый кадетский класс в Чехове открыли в начале 2023 года в Любучанской средней школе. В флагманской школе № 3 уже два таких класса.
Глава Чехова Михаил Собакин отметил востребованность кадетского образования. «Я тоже закончил кадетский корпус и знаю, какая ответственность лежит на плечах кадетов, когда ты носишь эти погоны. Это олицетворение патриотизма, олицетворение стойкости. Пример для подражания», — сказал он.
Михаил Собакин вручил благодарственные письма отличившимся ребятам. Помимо награждения, в школе прошло и посвящение в кадеты. Прежде чем школьники смогут принять кадетскую клятву и получить знамя, им нужно будет продемонстрировать дисциплину, физическую подготовку и хорошую успеваемость.
В будущем практически все ребята, которые сейчас учатся по этому направлению, планируют связать свою жизнь со служением Отечеству. Глава Чехова пообещал, что в округе продолжат развивать кадетское движение.
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