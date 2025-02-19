Глава Чехова вручил благодарственные письма лучшим кадетам школы № 3

Первый кадетский класс в Чехове открыли в начале 2023 года в Любучанской средней школе. В флагманской школе № 3 уже два таких класса.

Глава Чехова Михаил Собакин отметил востребованность кадетского образования. «Я тоже закончил кадетский корпус и знаю, какая ответственность лежит на плечах кадетов, когда ты носишь эти погоны. Это олицетворение патриотизма, олицетворение стойкости. Пример для подражания», — сказал он.

Михаил Собакин вручил благодарственные письма отличившимся ребятам. Помимо награждения, в школе прошло и посвящение в кадеты. Прежде чем школьники смогут принять кадетскую клятву и получить знамя, им нужно будет продемонстрировать дисциплину, физическую подготовку и хорошую успеваемость.

В будущем практически все ребята, которые сейчас учатся по этому направлению, планируют связать свою жизнь со служением Отечеству. Глава Чехова пообещал, что в округе продолжат развивать кадетское движение.