Глава Чехова Собакин встретился с жителями деревни Крюково

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместители, а также депутаты и руководители профильных подразделений встретились с жителями деревни Крюково. Более 70 обращений поступило за время выездного приема.

Жители интересовались, почему в деревне не было горячей воды. Михаил Собакин пояснил, что на котельной № 23 промывали котлы. Он уточнил, что ресурсоснабжающие организации должны своевременно предупреждать о предстоящем отключении.

Помимо этого, обсуждали содержание многоквартирных домов и контейнерных площадок, обеспечение льготными лекарствами, благоустройство дворов, очистку прудов и вопросы земельно-имущественных отношений. Все обращения передали исполнителям.

Жители округа могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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