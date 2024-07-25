Глава Чехова Собакин проверил подготовку котельной № 2В к зиме

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин оценил подготовку к предстоящему отопительному сезону. В частности, он посетил котельную № 2В, которая питает 117 многоквартирных домов и 11 социальных объектов.

Протяженность котельной — более восьми километров, а сетей отопления и горячего водоснабжения от ЦТП — 26,42 километра. Система снабжает 117 многоквартирных домов, а также школы, детские сады, поликлиники и больницы.

«В настоящее время на объекте трудятся три бригады. Специалисты проводят ревизию запорной арматуры на котлах, а также ремонтируют насосное и теплообменное оборудование для выявления возможных неисправностей. Кроме того, осуществляется очистка и промывка солевого бака», — заявил Михаил Собакин.

Рабочие планово запустят котельную пятого августа. Они заполнят систему холодной водой, чтобы найти проблемы и устранить их. Вода останется в трубах до начала отопительного сезона. Это сделают для того, чтобы оперативно включить отопление.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, котельная № 2В включена в список объектов теплоснабжения городского округа Чехов, подлежащих модернизации и капитальному ремонту. В этом году проведут проектно-изыскательские работы, а в следующем начнется реконструкция с увеличением мощности.

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