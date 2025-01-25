Глава Чехова Собакин проверил качество ремонта детсада на Монтажной улице

Почти месяц капитально ремонтируют детский сад на Монтажной улице в Чехове. Глава округа Михаил Собакин проинспектировал качество работ.

Ремонт планируют завершить до 14 августа, чтобы с 1 сентября ребята пошли в обновленный детский сад. Рабочие приведут в порядок фасад здания, отремонтируют крышу и помещения, а также модернизируют все коммуникации. Помимо этого, в учреждении обновят бассейн.

«Сейчас демонтируем напольные покрытия и ненесущие некапитальные перегородки, двери и так далее», — поделился руководитель управления застройки компании «Гефест Строй» Михаил Гурман.