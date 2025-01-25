Глава Чехова Собакин проверил качество ремонта детсада на Монтажной улице

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Почти месяц капитально ремонтируют детский сад на Монтажной улице в Чехове. Глава округа Михаил Собакин проинспектировал качество работ.

Ремонт планируют завершить до 14 августа, чтобы с 1 сентября ребята пошли в обновленный детский сад. Рабочие приведут в порядок фасад здания, отремонтируют крышу и помещения, а также модернизируют все коммуникации. Помимо этого, в учреждении обновят бассейн.

«Сейчас демонтируем напольные покрытия и ненесущие некапитальные перегородки, двери и так далее», — поделился руководитель управления застройки компании «Гефест Строй» Михаил Гурман.

Отметим, что здание детского сада возвели еще в 1953 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Благодаря заведующей Лидии Морозовой, которая более полувека возглавляла дошкольное учреждение, детский сад стал одним из лучших в регионе. Ремонт там проводят благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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