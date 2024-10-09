Глава Чехова Собакин провел личный прием жителей городского округа

На приеме у руководителя округа жители могли задать волнующие вопросы и получить разъяснения. На мероприятии в основном обсуждали тему земельно-имущественных отношений.

Каждый обратившийся получил индивидуальную консультацию по своей проблеме. Часть вопросов решили на месте, часть глава Чехова Михаил Собаки взял под личный контроль.

Для записи на прием к руководителю округа необходимо заполнить форму на сайте администрации Чехова по ссылке. Также можно приехать по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом № 3, кабинет № 2 или позвонить по телефону +7(496)726-89-96.

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