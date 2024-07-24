Глава Чехова Собакин поручил обновить фасады магазинов у городского вокзала

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил состояние общественных зон и дворовых территорий в районе вокзала. Он поручил улучшить внешний вид торговых точек и контейнерных площадок, а также обязал владельцев магазинов обновить фасады.

Михаил Собакин поручил привести в порядок территорию, прилегающую к городскому вокзалу. Также оно обратил внимание на контейнерные площадки. Жители давно жаловались на беспорядок возле магазина «Дарина» и на пространство в районе дома № 9 на Вишневом бульваре. Эти точки должны быть очищены от мусора и приведены в порядок в ближайшее время. Управление жилищно-коммунального хозяйства решит вопрос с автосервисом, который выбрасывает непригодные автомобильные покрышки.

В поле зрения попала и спортивная площадка. Там отремонтируют поврежденные кольца и заменят сетки на цепи.

«Муниципальное учреждение „Чеховское благоустройство“ должно проверить все детские площадки, подсыпать песок в песочницы, отремонтировать качели и карусели. Трансформаторную подстанцию следует очистить от растительности, а мусор вдоль пешеходных дорожек и порубочные остатки убрать», — заявил Михаил Собакин.

По поручения Михаила Собакина, управляющие компании должны закрыть доступ в подвалы, убрать мусор, отремонтировать ступени входных групп, восстановить колодца и очистить их от кустарников.

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