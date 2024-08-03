Глава Чехова Собакин почтил память воинов-десантников в День ВДВ

Администрация городского округа Чехов
Фото: Администрация городского округа Чехов

В Чехове прошел торжественный митинг, посвященный воинам-десантникам, которые не вернулись с полей сражений. Почтили память бойцов глава городского округа Михаил Собакин, военнослужащие и ветераны.

Чествование прошло у памятника воинам-десантникам. Участники митинга почтили память ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Сирии, Ливии, Судана и Украины.

«Поздравляю всех воинов-десантников и наших ветеранов с праздником! Вы — настоящий пример для будущего поколения, демонстрируя силу, характер и беззаветную преданность нашей родине — России. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» — пожелал Михаил Собакин.

Служащие воздушных войск продолжают проявлять героизм в ходе специальной военной операции. С начала СВО звание Героя России присвоили 70 десантникам, более 71 тысячи бойцов были награждены государственными наградами, а около 800 из них получили по четыре награды.

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