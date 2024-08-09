Глава Чехова Собакин передал гуманитарную помощь в Курскую область

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Курскую область отправили бригады скорой помощи и 15 автобусов. Глава округа Чехов не остался в стороне и отправил в регион гуманитарную помощь.

Жители испытывают трудности из-за обстрелов со стороны киевского режима. Московская область оказывает всестороннюю помощь. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регион отправили машины скорой помощи и автобусы для эвакуации пострадавших. Куряне размещаются в лагерях и больницах Московской области.

«Мы не можем сейчас оставаться в стороне. В наших силах позаботиться и оказать помощь людям, подвергающимся ежедневной опасности и вынужденным покидать свои дома», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В Чехове собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области до 13 августа. Волонтеры принимают питьевую воду, предметы первой необходимости и личной гигиены, а также одежду. Пункт открыт в общественной приемной партии «Единая Россия» в доме № 21 на улице Дружбы. Он работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Вещи также можно принести в Центр поддержки участников СВО и их семей во дворце культуры «Чехов» ежедневно с 9:00 до 18:00. Телефон: 8 939 841-90-09.

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