Глава Чехова рассказал на конференции о мерах поддержки пенсионеров

В своем докладе Михаил Собакин отметил, что в округе проживает более 25 тысяч пенсионеров. Для поддержания активного образа жизни с 2019 года в округе появилась программа «Активное долголетие».

Этот клуб объединил более 7 тысяч жителей. Им доступны 28 различных направлений занятий — от творческих студий до спортивных секций. В клубе занимается 130-150 человек ежедневно, а самому старшему участнику исполнилось 92 года. Филиалы «Активного долголетия» есть во всех домах культуры и библиотеках округа.

За время работы проекта его участники посетили более 300 экскурсий по Подмосковью.

Особое внимание в округе уделено и поддержке людей с инвалидностью. В Чехове проживает более 5,5 тысячи инвалидов, включая 521 ребенка. Для них работает физкультурно-спортивный клуб «Чайка». За пять лет реабилитацию там прошли более 1700 жителей, из них 460 детей.

Занятия проводятся на спортивных площадках Дворца спорта «Олимпийский», «Ледового дворца» и дома культуры «Русь». Участники клуба регулярно соревнуются на различных турнирах и завоевывают награды.