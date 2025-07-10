Глава Чехова проверил строительство нового корпуса школы № 3

Возведение пристройки на 200 мест к образовательному учреждению продолжается в муниципалитете. Глава округа Михаил Собакин побывал на объекте и оценил ход работ.

Сейчас специалисты занимаются монтажом элементов фасада, плитки, вентиляции кровли и слаботочных сетей, потолков, радиаторов и системы кондиционирования. Рабочие устанавливают окна, укладывают линолеум и оборудуют сцену актового зала. В классах уже началась сборка мебели. Окружающую территорию благоустраивают. Строительство здания завершено на 80%. На объекте трудятся 140 рабочих и 20 инженерно-технических специалистов.

Площадь трехэтажного корпуса составляет более 4,6 тысячи квадратных метров. В нем разместят учебные кабинеты, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, актовый зал, библиотечно-информационный центр, бытовые и технические помещения, лаборантские и медицинский блок. На прилегающей территории появится открытый спортивный стадион с беговыми дорожками и детские игровые площадки. По просьбе родителей откроют второй вход на территорию школы со стороны дома 2а по улице Дружбы.

Здание возводится по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы».