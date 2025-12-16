Глава Чехова проверил строительство нового корпуса гимназии № 2

Возведение пристройки на 500 мест к гимназии № 2 в Чехове начали в сентябре этого года. Проект финансируют в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», реализуемой при поддержке губернатора Андрея Воробьева и Министерства образования.

Строительство осуществляют на территории школьного стадиона с соблюдением всех действующих норм. Сейчас на объекте идет разработка котлована, устройство арматурного каркаса, траншей под вынос водопровода, армирование фундаментной плиты и опрессовка водопровода. Здесь работают 15 человек и три единицы техники.

Занятия в новом корпусе будут проходить для учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Здесь разместят 32 учебных кабинета площадью по 77 квадратных метров, из них восемь — с лабораторными помещениями для профильных предметов — физика, химия, биология, информатика. Также обустроят спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. Коридоры, лестницы и тамбуры оснастят зонами отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда».