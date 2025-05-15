Глава Чехова проверил строительство детской поликлиники на улице Мира

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Ход работ на стройплощадке проинспектировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Строительная готовность здания составляет более 60%. На объекте трудятся 116 рабочих и две единицы техники. Специалисты ведут монтаж теплотрассы, а внутри помещения идет устройство пола, внутренних перегородок, отопления и облицовка стен специальных помещений плиткой

Общая площадь четырехэтажного здания составляет порядка 8600 квадратных метров. На третьем этаже разместится стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики, а на четвертом — кабинеты массажа, залы для ЛФК, приемные физиотерапевтов и психологов.