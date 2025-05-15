Глава Чехова проверил строительство детской поликлиники на улице Мира
Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Ход работ на стройплощадке проинспектировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Строительная готовность здания составляет более 60%. На объекте трудятся 116 рабочих и две единицы техники. Специалисты ведут монтаж теплотрассы, а внутри помещения идет устройство пола, внутренних перегородок, отопления и облицовка стен специальных помещений плиткой
Общая площадь четырехэтажного здания составляет порядка 8600 квадратных метров. На третьем этаже разместится стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики, а на четвертом — кабинеты массажа, залы для ЛФК, приемные физиотерапевтов и психологов.
К середине июня подрядчик планирует завершить работы по остеклению, а к концу месяца — обустройство фасада. После этого начнется отделка внутренних помещений. Все цветовые решения согласованы с главным врачом Чеховской больницы. Новую поликлинику оснастят современным оборудованием, которое уже закупили и установят после завершения отделочных работ.
«Работы происходят согласно графику. Весь материал присутствует на площадке, никаких проблемных вопросов нет», — сообщил главе Чехова начальник строительного участка Денис Коваленко.
Здание возводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Открытие поликлиники запланировано на март 2026 года.