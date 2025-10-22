Глава Чехова проверил состояние улиц в центре города
Чтобы оперативно выявить уязвимые места и тут же их устранить, в округе на регулярной основе проводят мониторинг придомовых и общественных пространств. На этот раз руководитель муниципалитета Михаил Собакин проинспектировал состояние территорий на улицах Дружбы, Чехова и Ильича.
В осенне-зимний период коммунальные службы Чехова, как правило, концентрируют усилия на смете опавшей листвы, опиловке деревьев и очистке внутридворовых проездов. Глава округа Михаил Собакин дал поручение управляющей компании «Чеховское благоустройство» вывезти спиленные ветки и промыть пешеходные дорожки.
Также отметили, что тротуар, ведущий от улицы Чехова к многоквартирным домам седьмого квартала, нуждается в капитальном ремонте. Его включат в программу работ на следующий год и обустроят пешеходный переход. Сейчас ведется замена изношенной плитки на асфальтовое покрытие по ряду адресов — это решение повышает долговечность и удобство для пешеходов с колясками. Работы будут продолжены в следующем году.
Кроме того, в кратчайшие сроки приведут в порядок палисадник у дома № 38 на улице Чехова после проведенных недавно работ в подвальном помещении.
«Управлению промышленности, инвестиций и развития предпринимательства поручено вместе с кикшеринговой компанией определить места для стоянки самокатов и проработать вопрос ограничения их скорости на определенных территориях. Также незамедлительно провести работу по ликвидации несанкционированных объявлений на домах, столбах и других объектах, не предназначенных для размещения рекламы. Отдельно обязать собственников коммерческих объектов до конца завтрашнего дня привести в порядок всю территорию, вокруг их магазинов и поддерживать ее в чистоте на постоянной основе», — прокомментировал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
Также профильным специалистам поручили убрать граффити, провести ямочный ремонт по ряду адресов, привести в надлежащий вид информационные стенды на детских площадках.