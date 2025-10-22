Глава Чехова проверил состояние улиц в центре города

Чтобы оперативно выявить уязвимые места и тут же их устранить, в округе на регулярной основе проводят мониторинг придомовых и общественных пространств. На этот раз руководитель муниципалитета Михаил Собакин проинспектировал состояние территорий на улицах Дружбы, Чехова и Ильича.

В осенне-зимний период коммунальные службы Чехова, как правило, концентрируют усилия на смете опавшей листвы, опиловке деревьев и очистке внутридворовых проездов. Глава округа Михаил Собакин дал поручение управляющей компании «Чеховское благоустройство» вывезти спиленные ветки и промыть пешеходные дорожки.

Также отметили, что тротуар, ведущий от улицы Чехова к многоквартирным домам седьмого квартала, нуждается в капитальном ремонте. Его включат в программу работ на следующий год и обустроят пешеходный переход. Сейчас ведется замена изношенной плитки на асфальтовое покрытие по ряду адресов — это решение повышает долговечность и удобство для пешеходов с колясками. Работы будут продолжены в следующем году.

Кроме того, в кратчайшие сроки приведут в порядок палисадник у дома № 38 на улице Чехова после проведенных недавно работ в подвальном помещении.