Глава Чехова проверил состояние городских дворов

Глава Чехова Михаил Собакин проверил состояние дворов и придомовой территории на улицах Весенняя и Полиграфистов. Руководителя сопровождали представители жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Глава округа в ходе осмотра заметил недочеты в уборке мусора. В некоторых местах он поручил поставить урны. Собакин также обратил внимание на незапертые двери подвалов и граффити на стенах, которые необходимо будет закрасить в ближайшее время.

Во дворе дома № 29 по улице Полиграфистов идет покраска оград на придомовой территории. Однако у жильцов есть и другие нерешенные вопросы, которые в ближайшее время должны быть оперативно устранены.