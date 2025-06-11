Глава Чехова проверил состояние дворов на улице Дружбы

Мониторинг содержания внутридворовых территорий и общественных пространств провел глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин. Несвоевременные окос травы и уборка дворовых территорий — основные причины обращений жителей на официальных страницах социальных сетей главы.

Михаил Николаевич поручил усилить бригады и в кратчайшие сроки привести территории в порядок, восстановить покрытие на детских площадках, убрать порубочные остатки и устранить несанкционированную рекламу.

Также глава округа обсудил с жителями домов на улице Дружбы ход комплексного благоустройства территории, которое началось в их дворе.

«Территория вошла в муниципальную программу „Формирование современной комфортной городской среды“. Запланирован ремонт существующих и устройство новых парковок и проездов, пешеходных тропинок, зон отдыха и установка уличного освещения», — подчеркнул Михаил Собакин.

Завершить работы планируют к концу июля.