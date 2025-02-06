Глава Чехова проверил состояние дворов на четырех улицах

Обходы общественных территорий в муниципалитете проводятся на регулярной основе. Глава округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проверил состояние дворов по улицам Полиграфистов, Весенней, Мира и Ильича.

Во время обхода Михаил Собакин отметил, что нужно следить за чистотой газонов и тротуаров. Нарекания касались не до конца убранного мусора, а также состояния бордюров и дорог. Местные жители также сумели обратиться к главе Чехова со своими просьбами.