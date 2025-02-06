Глава Чехова проверил состояние дворов на четырех улицах

Обходы общественных территорий в муниципалитете проводятся на регулярной основе. Глава округа Михаил Собакин совместно с профильными специалистами проверил состояние дворов по улицам Полиграфистов, Весенней, Мира и Ильича.
Во время обхода Михаил Собакин отметил, что нужно следить за чистотой газонов и тротуаров. Нарекания касались не до конца убранного мусора, а также состояния бордюров и дорог. Местные жители также сумели обратиться к главе Чехова со своими просьбами.
Особое внимание на обходе было приковано к ненадлежащему состоянию контейнерных площадок. Михаил Собакин поручил ответственным лицам привести все в порядок до конца следующего дня.
Практика таких обходов стала уже доброй традицией. Благодаря им работники администрации, сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства могут уделить особое внимание точечным проблемам. Все вопросы, которые требуют решения, глава Чехова пообещал держать на личном контроле.
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