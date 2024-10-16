Сегодня 17:13 Глава Чехова проверил состояние детских площадок и дворов 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

Благоустройство

ЖКХ

Чехов

В городском округе Чехов продолжаются традиционные обходы дворов и общественных пространств. Глава округа Михаил Собакин проверил состояние тротуаров, детских площадок и территорий.

После обильного снегопада в некоторых местах города повреждены деревья и линии электропередачи. Руководитель муниципалитета поручил устранить все последствия непогоды в кратчайшие сроки.

Глава городского округа поговорил с жителями и о будущих объектах инфраструктуры. Совместно со своим заместителем Михаил Собакин обсудил план строительства «Аллеи памяти». Она будет круговой, в центре разместят памятник или стелу, а на самой аллее посадят дубы.

Подобные мониторинги сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства власти Чехова будут продолжать и далее. Каждое замечание всегда находится на личном контроле руководителя округа. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».