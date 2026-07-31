Глава Чехова проверил содержание территорий в селе Троицкое

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин совместно с коллегами проинспектировал содержание внутридворовых территорий и общественных пространств в селе Троицкое. Такие мероприятия проходят каждую неделю, чтобы быстро выявить уязвимые места и устранить их.

Михаил Собакин дал поручение специалистам убрать заросли вокруг опор уличного освещения и распределительные шкафы. Кроме того, рабочие закрасят граффити на оборудовании. Помимо этого сотрудники организации «Чеховское благоустройство» приведут в прядок разросшиеся деревья, отмоют дорожные знаки и установят защитные полусферы рядом с выходом на парковку. Управляющая компания в ближайшее время очистит цоколи домов от растительности и отремонтирует крыльцо дома № 48.

Управление потребительского рынка выдаст предписание собственникам магазина «Магнит» с требованием привести в надлежащее состояние контейнерную площадку и убрать мусор.

В течение последних пяти лет территорию села значительно благоустроили. Во всех дворах появились новые парковочные места, ровные проезды, информационные щиты, а также удобные лавочки и урны. Отремонтировали и входные группы. Также обустроили четыре удобные пешеходные зоны и полностью обновили линию уличного освещения на на одной из улиц.