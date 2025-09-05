Глава Чехова проверил содержание территорий в селе Дубна

Для улучшения качества жизни жителей округа глава муниципалитета Михаил Собакин и представители администрации регулярно проводят мониторинг общественных и придомовых территорий. На этот раз проконтролировали содержание пространств в селе Дубна.

«В прошлом году в рамках региональной программы „Пешком“ мы обустроили здесь четыре народные тропы. Но у жителей еще есть запрос на обустройство пешеходной дорожки от дома № 5 до фельдшерско-акушерского пункта. Обязательно рассмотрим этот вопрос и внесем в программу будущего благоустройства. Помимо этого, „Чеховское благоустройство“ должно оперативно провести ямочный ремонт возле магазина и вдоль дороги рядом с обочиной», — прокомментировал Михаил Собакин.