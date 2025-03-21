Глава Чехова проверил содержание территорий в поселке Троицкое

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин посетил село Троицкое с проверкой. Он оценил состояние дворов, придомовых территорий, тротуаров и дорог.
Во время обхода глава округа отметил, что с осени осталась опавшая листва и свисающие ветки деревьев и кустарников, которые необходимо убрать, в том числе во время предстоящих субботников. Хозяева и арендаторы торговых объектов получили указание оперативно привести в порядок прилегающую территорию.
Жители села попросили Михаила Собакина о восстановлении дорожки возле школы, установке уличных фонарей в районе домов 39 и 40, а также обратили внимание на открытые чердаки и подвалы. Глава Чехова поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями управляющей компании провести обследование домов и устранить все замеченные недостатки.
Другие поручения Михаила Собакина касались организации субботника, проведения ямочного ремонта, улучшения освещения в парке, восстановления бордюрных камней на парковочных карманах, выкорчевывания пней и удаления граффити. Выявленные замечания сразу берутся в работу ответственными лицами. Подобные мониторинги в муниципалитете проходят на постоянной основе.
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