21 марта 2025 10:18 Глава Чехова проверил содержание территорий в поселке Троицкое 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Благоустройство

Чехов

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин посетил село Троицкое с проверкой. Он оценил состояние дворов, придомовых территорий, тротуаров и дорог.

Во время обхода глава округа отметил, что с осени осталась опавшая листва и свисающие ветки деревьев и кустарников, которые необходимо убрать, в том числе во время предстоящих субботников. Хозяева и арендаторы торговых объектов получили указание оперативно привести в порядок прилегающую территорию.

Жители села попросили Михаила Собакина о восстановлении дорожки возле школы, установке уличных фонарей в районе домов 39 и 40, а также обратили внимание на открытые чердаки и подвалы. Глава Чехова поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства совместно с представителями управляющей компании провести обследование домов и устранить все замеченные недостатки.

Другие поручения Михаила Собакина касались организации субботника, проведения ямочного ремонта, улучшения освещения в парке, восстановления бордюрных камней на парковочных карманах, выкорчевывания пней и удаления граффити. Выявленные замечания сразу берутся в работу ответственными лицами. Подобные мониторинги в муниципалитете проходят на постоянной основе.