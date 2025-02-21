Глава Чехова проверил содержание территорий в микрорайоне Венюково

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

В обходе дворовых и общественных пространств также участвовали специалисты профильных служб. Особое внимание уделили качеству уборки снега.

Глава округа Михаил Собакин поручил усилить работу по очистке территорий, чтобы все детские площадки, тропинки, подходы к подъездам были почищены и обработаны противогололедными материалами.

Вместе с командой руководитель муниципалитета проверил не только уборку дворов, но и благоустройство, обратив внимание на большое количество автомобилей у входных групп. В течение двух недель везде будут установлены полусферы для предотвращения парковки.

Во время обхода к Михаилу Собакину обращались и местные жители, которые рассказали главе Чехова о насущных проблемах. В части, они попросили восстановить освещение вблизи детской площадки и дома № 90 по улице Гагарина. До конца недели специалистам «Чеховского благоустройства»  поручено все отремонтировать.

Управляющие компании должны будут привести в надлежащее состояние все входные группы, обновить или установить информационные стенды. Подобные обходы на этом не прекращаются. Они будут продолжены и далее на регулярной основе.

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