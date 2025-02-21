Глава Чехова проверил содержание территорий в микрорайоне Венюково

В обходе дворовых и общественных пространств также участвовали специалисты профильных служб. Особое внимание уделили качеству уборки снега.

Глава округа Михаил Собакин поручил усилить работу по очистке территорий, чтобы все детские площадки, тропинки, подходы к подъездам были почищены и обработаны противогололедными материалами.

Вместе с командой руководитель муниципалитета проверил не только уборку дворов, но и благоустройство, обратив внимание на большое количество автомобилей у входных групп. В течение двух недель везде будут установлены полусферы для предотвращения парковки.