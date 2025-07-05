Глава Чехова проверил содержание общественных пространств в селе Шарапово

Михаил Собакин проверил содержание территорий в селе Шарапово перед тем, как отправиться на выездной прием жителей. Недавно здесь отремонтировали дорогу в рамках муниципальной программы.

Жители обратили внимание на то, что подрядчик не построил тротуар, и попросили обустроить его для безопасности пешеходов. Глава округа сообщил, что уже сейчас заканчивается подготовка всей документации и к октябрю он будет оборудован.

«Обращают на себя внимание с любовью и заботой оформленные палисадники у домов. Но оказалось, что красота пока только на улице. Жители дома № 4 на улице Ленина выразили сожаление отсутствия ремонта в подъездах, сообщив, что только их и еще один дом остались во всем поселке без ремонта. Поручил внеси указанные подъезды в план, обозначить сроки и сообщить их жителям», — рассказал Михаил Собакин.

Отдельно обсудили содержание контейнерных площадок. Большинство из находятся в нормативном состоянии, но жители обратили внимание на территорию на Колхозной улице. Михаил Собакин указал профильным заместителям на необходимость сверить с регоператором график вывоза и в кратчайшие сроки установить дополнительные контейнеры.