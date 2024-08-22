Глава Чехова проверил содержание многоквартирных домов в селе Шарапово

Обход дворов и общественных пространств в селе Шарапово провел глава Чехова. Он поручил разобраться с законностью использования подвалов и состоянием контейнерных площадок.

Особое внимание во время обхода уделили состоянию многоквартирных домов и подготовке их к осенне-зимнему периоду.

«Дал поручения управляющей компании привести в порядок цокольные части, козырьки над подъездами и информационные стенды, а также произвести ремонт плитки, устранить граффити с фасадов домов и заменить разбитые стекла в подъездах», — сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Во время проверки выяснилось, что жители домов используют подвалы для своих нужд. Сотрудникам управляющей компании поручили выяснить, насколько это законно. И при необходимости освободить помещения.

Жители также задали Михаилу Собакину вопросы. В основном, они касались проблем безнадзорных собак, состояния контейнерных площадок и перебоев с водоснабжением.

Мамы с детьми попросили создать подход к детской площадке на улице Ленина, а также отремонтировать ее покрытие и игровые элементы. Специалисты «Чеховского благоустройства» оперативно устранят проблемы, а в следующем году площадку включат в план модернизации.

Также глава муниципалитета поручил привести в порядок контейнерные площадки, окосить траву, убрать покрышки и мусор.

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