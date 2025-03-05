Глава Чехова проверил содержание дворов в поселке Столбовая

Состояние дворов, входных групп, содержание подвалов, тротуаров и дорог — на этом акцентировал внимание глава муниципалитета. Все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время.

«Прежняя управляющая компания, которая взяла на себя обязательства в содержании многоквартирных домов, оказалась несостоятельной. В настоящее время Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассматривает документы о временной передаче домов в управление МБУ „Чеховское благоустройство“», — добавил Михаил Собакин.

Пообщавшись с местными жителями, глава округа дал распоряжение привести все подъезды домов в надлежащее состояние, проверить подвалы, устранить запах канализации, починить скамейки и лавочки, а также обновить информацию на стендах.