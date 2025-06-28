Глава Чехова проверил содержание дворов в поселке Крюково

Перед выездной встречей представителей администрации с жителями глава округа Михаил Собакин проверил содержание дворов и общественных пространств в поселке городского типа Крюково. Он дал ряд поручений, чтобы привести в порядок придомовые территории.
Михаил Собакин отметил неудовлетворительное состояние детских площадок и поручил подсыпать песок в песочницы, установить дополнительные лавочки для отдыха, отремонтировать и покрасить игровые элементы. Глава муниципалитета отметил также неопиленные деревья, ветки которых мешают перемещению жителей во дворе.
Исполнителям предстоит покосить траву, привести в порядок информационные стенды, ликвидировать несанкционированную рекламу и убрать мусор вдоль тропинок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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