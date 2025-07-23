Глава Чехова проверил содержание дворов в микрорайоне Венюково

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин провел традиционный обход внутридворовых и общественных территорий. По итогам был дан ряд поручений ответственным службам.

Жители пожаловались Михаилу Собакину на подтопление подвала из-за проводимых ремонтных работ и отсутствие информационных стендов на строительных объектах. Глава Чехова дал поручение в максимально короткие сроки восстановить земляное покрытие у торца дома № 100 по улице Гагарина, а также организовать сбор и вывоз строительного мусора.

«В данном дворе продолжается обустройство новой теплотрассы. В кратчайшие сроки на объекте должна появиться вся информация», — сказал Михаил Собакин. Он также отметил необходимость дополнительного ремонта дорожных углублений на придомовых территориях по улицам Маркова, 11, Гагарина, 76 и 102.