Глава Чехова проверил содержание дворов в микрорайоне Венюково
Руководитель муниципалитета Михаил Собакин провел традиционный обход внутридворовых и общественных территорий. По итогам был дан ряд поручений ответственным службам.
Жители пожаловались Михаилу Собакину на подтопление подвала из-за проводимых ремонтных работ и отсутствие информационных стендов на строительных объектах. Глава Чехова дал поручение в максимально короткие сроки восстановить земляное покрытие у торца дома № 100 по улице Гагарина, а также организовать сбор и вывоз строительного мусора.
«В данном дворе продолжается обустройство новой теплотрассы. В кратчайшие сроки на объекте должна появиться вся информация», — сказал Михаил Собакин. Он также отметил необходимость дополнительного ремонта дорожных углублений на придомовых территориях по улицам Маркова, 11, Гагарина, 76 и 102.
Глава округа поручил управляющей компании привести в порядок палисадники, в которых накопились автомобильные покрышки, заменив их вазонами для цветов.
Михаил Собакин дал еще ряд поручений порядным организациям. Они касались благоустройства сквера «Новый», замены покрытия на волейбольной площадке, установки на домах информационных табличек с нумерацией подъездов и квартир, окоса придомовых территорий и других вопросов.