Глава Чехова проверил содержание дворов в микрорайоне Полиграф

За последние пять лет комплексное благоустройство охватило практически все дворы микрорайона. В этом году в рамках региональной программы обустроили три двора.

Одним из них стал двор рядом с домом № 7/16 на улице Полиграфистов и домом № 15 на Молодежной. Комиссия отметила бережное отношение жителей к обновленному пространству. Они организовали отдельный палисадник с цветами. Глава округа Михаил Собакин поручил управляющей компании помочь с обустройством ограждения для клумбы.

Во время обхода местная жительница обратилась с просьбой ускорить работы по ремонту подъездов дома № 5 на улице Полиграфистов. Руководитель муниципалитета поставил задачу профильному заместителю взять этот вопрос на контроль.

Кроме того, местным жителям рассказали о реализуемой программе капитального ремонта объектов теплоснабжения и благоустройства.

«В этом году будет разработан проект по благоустройству Аллеи Любви, в следующем начнутся строительно-монтажные работы. Кроме того, в этом году вдоль аллеи проводились работы по замене теплотрассы, что делало нецелесообразным начало благоустроительных работ», — отметил Михаил Собакин.

Среди остальных поручений — удаление граффити и несанкционированной рекламы, установка сушилок для белья и проведение ямочного ремонта в необходимых местах.