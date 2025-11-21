Глава Чехова проверил содержание дворов в городе

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин, представители администрации и коммунальных служб провели инспекцию общественных пространств на улицах Вишневый бульвар и Чехова. В фокусе внимания оказалась территория, где недавно были завершены работы по модернизации теплосетей.

На улице Вишневый бульвар подрядчик, завершив ремонт труб отопления, восстановил грунт и асфальт. Однако были выявлены недостатки в работе: напротив дома 4а скопилась вода, которой некуда стекать, а отсыпка грунта выполнена неаккуратно.

«Необходимо в кратчайшие сроки организовать водоотведение путем обустройства дренажных колодцев, в обязательном порядке отмыть от грязи все асфальтовые тропинки, по которым ходят жители. Также предусмотреть в планах будущего года обустройство народной тропы», — поручил Михаил Собакин.