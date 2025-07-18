Глава Чехова проверил ремонт Центра развития творчества детей и юношества

Капитальный ремонт здания ведется в рамках государственной программы и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьев. Глава Чехова Михаил Собакин побывал на объекте и проверил качество работ.

Строители уже почти полностью закончили демонтаж внутренних конструкций и приступили к трассировке стен, замене балок перекрытия, разводке систем водоотведения и прокладке кабеля. Строительная готовность здания составляет около 39%. Все работы с использованием водных растворов и смесей подрядчик планирует завершить к сентябрю.

Одной из главных задач специалистов остается увеличение мощности электроснабжения с 20 до 80 киловатт, что позволит повысить надежность системы, а также подключение горячего водоснабжения, которого раньше не было. Поскольку согласование наружных сетей не входит в проект капитального ремонта, Михаил Собакин поручил профильным заместителям в проработать этот вопрос совместно с представителями энергетических компаний и «Водоканала».