Глава Чехова проверил ремонт плотины в деревне Капустино Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин провел выездное совещание по вопросу завершения строительно-монтажных работ на реке Теменка в деревне Капустино. С начала сентября там проходит капитальный ремонт плотины, построенной в 1950-е годы для формирования запаса воды для орошения полей.

В 2023 году объект признали аварийным. Строительство плотины находится на контроле у местной администрации и Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Ремонт осуществляет бригада из восьми человек и спецтехника. Проектно-изыскательные работы на объекте выполнены полностью. Организован строительный городок, установлен информационный щит, обустроен временный проезд, произведены работы по водопонижению, выполнена санитарная расчистка в месте нахождения водоотвода. Также проведены земляные работы в районе переливного водовыпуска.

При проверке глава Чехова выяснил, что у подрядчика отсутствует оформленное в установленном порядке разрешение на производство земляных работ, а на площадке под бытовой городок нет твердого покрытия. На данный момент готовность объекта составляет 35%. Основные работы планируют завершить к концу ноября.