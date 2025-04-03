Сегодня 10:55 Глава Чехова проверил ремонт котельной в селе Молоди 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Отопление

Чехов

Ремонтные работы

Котельная № 20 в селе Молоди работает уже полвека, и оборудование изрядно износилось за долгий срок службы. Объект включен в программу модернизации и будет полностью обновлен.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проверил ход демонтажных работ. В рамках реконструкции вместо шести старых котлов установят четыре новых большей мощности, заменят газовое оборудование и насосы, появятся приборы для контроля тепловой энергии. Котельная будет полностью автоматизирована.

«На данный момент уже демонтированы два котла, идет подготовка фундамента под установку нового оборудования. Это обеспечит жителей горячей водой по окончании отопительного сезона. Все работы ведутся без отключения действующего оборудования», — подчеркнул Михаил Собакин.

Оставшиеся котлы продолжают функционировать. Котельная отапливает шесть многоквартирных домов, школу, Дворец культуры и семейный центр. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».