Глава Чехова проверил ремонт котельной в селе Молоди

Котельную в селе Молоди ввели в эксплуатацию в 1978 году. Она отапливает шесть многоквартирных домов, школу, дом культуры, а также центр помощи семье и детям. Ход ее реконструкции проинспектировал глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Сейчас объект вышел из планово-предупредительных работ. На фундамент уже установили четыре новых котла, которые готовят к обвязке трубопроводами.

В ходе реконструкции заменят газовое оборудование, установят узлы учета топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, котельная будет полностью автоматизирована и оборудована датчиками с передачей данных в центральную аварийно-диспетчерскую службу.

«Ранее мы обращали внимание подрядчика на состояние стен. Сейчас все они укреплены и в здании ведутся кровельные работы», — заметил Михаил Собакин.

Он также побеседовал с операторами котельной, которые обратились с просьбой об обновлении их помещения и мебели. Михаил Собакин поручил специалистам жилищно-коммунального хозяйства взять этот вопрос на контроль.

Реконструкция объекта проходит при поддержке правительства Московской области.