Глава Чехова проверил ремонт котельной № 7 в селе Дубна
Реконструкция и подготовка котельной № 7 к осенне-зимнему периоду продолжается в Чехове. Она отапливает 12 жилых многоквартирных домов и объекты социальной сферы: школьное и дошкольное учреждения, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.
Котельную в селе Дубна ввели в эксплуатацию в 1983 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас здесь проводят масштабную реконструкцию.
Рабочие уже установили новый котел, приступили к обвязке и монтажу трубопроводов с использованием металлоконструкций. Также они ведут разборку вспомогательных систем и сортировку демонтированных материалов. Все работы выполняют без отключения горячего водоснабжения.
Специалисты установят три новых котла, заменят основное и вспомогательное оборудование и полностью обновят здание котельно. На этом этапе реконструкции подрядчик приступил к локальному ремонту крыши. В следующем году запланировано полное обновление здания и кровли.
При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева котельную включили в масштабную программу модернизации объектов теплоснабжения Чехов со сроком реализации на два года. После ремонта объект теплоснабжения будет полностью автоматизирован.