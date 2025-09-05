Глава Чехова проверил ремонт котельной № 7 в селе Дубна

Реконструкция и подготовка котельной № 7 к осенне-зимнему периоду продолжается в Чехове. Она отапливает 12 жилых многоквартирных домов и объекты социальной сферы: школьное и дошкольное учреждения, Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

Котельную в селе Дубна ввели в эксплуатацию в 1983 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас здесь проводят масштабную реконструкцию.

Рабочие уже установили новый котел, приступили к обвязке и монтажу трубопроводов с использованием металлоконструкций. Также они ведут разборку вспомогательных систем и сортировку демонтированных материалов. Все работы выполняют без отключения горячего водоснабжения.