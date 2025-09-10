Сегодня 13:23 Глава Чехова проверил ремонт котельной № 4 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов Подмосковье

ЖКХ

Отопление

Чехов

Котельная, которая работает с 1988 года, отапливает 44 многоквартирных дома, две школы, четыре детских сада и поликлинику. Объект теплоснабжения вошел в масштабную программу модернизации благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На объекте полностью осуществлен монтаж трубопроводов холодного водоснабжения на входе в котельную, монтаж насосов, демонтаж трех пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения, сейчас идет монтаж двух новых. Выполнена прокладка трубопроводов обвязки оборудования внутри котельной, установлено оборудование химводоподготовки, выполнена обвязка четырех сетевых насосов. На месте демонтированных трех котлов установлены и уже обвязаны два новых котла. Обвязка третьего начнется в ближайшие дни.

«До конца недели будет полностью запущен новый первый котел и начнется заполнение трассы теплоносителем. Дальнейшие этапы предусматривают работу двух котлов до начала отопительного сезона с последующим включением двух новых установленных котлов и полностью новой системой горячего водоснабжения с выдачей тепловой нагрузки в сеть микрорайона Венюково», — подчеркнул руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Кроме того, в микрорайоне идет капитальный ремонт участков тепловых сетей: на улице Гагарина рядом с домами № 110, № 111 и № 112 смонтированы трубопроводы и выполнены врезки в существующие сети. В данный момент продолжается подготовка труб к промывке и гидравлическим испытаниям.